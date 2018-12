María Alejandra Vicuña presenta renuncia a la Vicepresidencia de la República

María Alejandra Vicuña presentó su renuncia al cargo como vicepresidenta de la República. Así lo confirmó la autoridad la tarde del martes 4 de diciembre de 2018, a través de un mensaje a la ciudadanía.

"Presento la renuncia a mi cargo, pues prefiero que él (Lenín Moreno) pueda contar con alguien más para que asuma definitivamente las grandes responsabilidades que me encargó. El país quiere y necesita paz para avanzar”, argumentó Vicuña.

Lea: María Alejandra Vicuña, la segunda vicepresidenta en la historia democrática del país

Esta información se conoce luego de que la vicemandataria fuera acusada por el exasesor Ángel Sagbay de realizar cobros de 'diezmos' cuando Vicuña se desempeñaba como asambleísta de Alianza PAIS (AP).

La tarde de este martes 4 de diciembre de 2018 Vicuña presentó su renuncia al cargo de vicepresidenta.

.@marialevicuna presenta su renuncia al cargo de Vicepresidenta y agradece a todos quienes formaron parte de su gestión. pic.twitter.com/aa66kX17cZ — Vicepresidencia (@Vice_Ec) 4 de diciembre de 2018

“Me defenderé como ciudadana, no desde la Vicepresidencia (…) No me voy a prestar a que se abone a rumores de muerte cruzada, de renuncia del Presidente o de grave conmoción interna”, aseveró Vicuña en su carte de renuncia.

“El problema del país no es simplemente la oposición o la derecha. El problema es la ambición, quienes buscan que el espacio de la Vicepresidencia no esté ocupado por una mujer de izquierda”, señaló.

Lea: Tras retiro de funciones de vicepresidenta, Vicuña asegura que pidió una licencia

"Creo como sociedad no podemos, y no puedo usar tanta mentira usada para afectarme, para humillar, tanto insulto recibido en especial a lo largo de las últimas semanas. No solo contra mi, sino contra lo más preciado que alguien puede tener: su familia", explicó Vicuña en su alocución, quien aseguró que "dará la cara ante las investigaciones".

En el Pleno se apoya la decisión del presidente Moreno de retirar las funciones, tanto que algunos parlamentarios esperan que se concrete el pedido de juicio político en contra de la funcionaria.

En la Asamblea, Fabricio Villamar, del movimiento CREO, continúa con la recolección de firmas para la solicitud de juicio político.

En la bancada de Alianza PAIS ya barajan nombres de quiénes podrían ser su reemplazo. Ximena Peña, de AP, considera que podría ser la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas.