Médicos rompen el silencio y denuncian con preocupación que están atendiendo sin las medidas de bioseguridad porque no cuentan con los insumos necesarios para enfrentar la emergencia por el Covid-19 (coronavirus) que vive el país. Algunos prefieren renunciar para no convertirse en transmisores del virus, dentro de los hospitales.

Televistazo visitó la casa de un médico que trabaja en un hospital de Guayaquil, donde hay 6 casos confirmados de coronavirus. La familia que vive en ese hogar ha tomado todos los protocolos para disminuir las posibilidades de que el virus llegue en la ropa o en algún objeto, por eso lo desinfectan todo.

Irónicamente en la casa hay más seguridades que en el hospital en el que trabaja una doctora que entrevistamos. "Todo el personal de salud estamos totalmente alarmados. Existe personal que desde el día lunes que comenzó el brote de la pandemia, renunció, porque nadie quiere morir. Todos los días llegamos y pedimos equipo de protección, esperan que haya reunión del COE, departamento de epidemiología, infectología, pero no nos llegan ni las mascarillas que es lo básico".

La preocupación es a diario, igual que los casos sospechosos y deben atenderlo bajo mínimas condiciones de seguridad. "El personal de salud está entrando en shock emocional terrible. Veo gente quebrantada, llorando, negándose a entrar a un área donde saben que hay infectados. La única respuesta es que no están a nivel de todo el país ciertos insumos que aseguran pronto van a llegar".

En otro hospital de Guayaquil, donde hay 4 pacientes confirmados con Covid-19, no tienen ni gel de alcohol y a veces hasta el agua se va, según denuncia un doctor. "Desde hace unas semanas atrás no se cuenta con los debidos insumos ni materiales de bioseguridad. No hay mascarillas, no hay gel alcohol desinfectante, no hay guantes, no hay gafas desechables, no hay batas desechables. A veces hasta se va el agua de las instalaciones. Estamos sumamente expuestos".

Y aunque lo que más se necesita ahora es de personal médico, son advertidos de que si hacen público estos problemas serán sancionado o incluso podrían ser despedidos. "No les interesa que veamos cómo nosotros trabajamos y nos cuidamos por nuestra cuenta".

Los profesionales de la salud rompen el silencio, porque no quieren exponer sus vidas, ni la de otros pacientes. "Tres personas que son del personal de salud se hicieron el examen porque estaban con síntomas. Son personas que estuvieron en contacto con uno de los positivos, pero siguen yendo a trabajar y no están aislados".

Y es que los médicos a nivel mundial, aún con estrictos protocolos y equipos de seguridad han estado expuestos a contagios. En China alrededor de 4.000 médicos se han contagiado de coronavirus. En Italia 2.000 profesionales de la salud están infectados con el virus.

En Ecuador, Televistazo solició al ministerio de Salud información sobre si les han hecho pruebas a los médicos, que algunos están en cuarentena voluntaria, pero aún no hay respuesta. "Nosotros somos formados para salvar y a pesar de eso, tenemos miedo a morir".

Mientras en España aplauden a sus médicos para reconocer su trabajo, en Ecuador los profesionales de la salud tienen más de un enemigo en esta batalla contra el coronavirus.