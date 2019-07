Baroja y Pabón niegan recepción de aportes para AP

Durante su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional por el caso 'Arroz verde' , el exprefecto de Pichincha y actual secretario general de Alianza PAIS, Gustavo Baroja, y la actual prefecta e Pichincha, Paola Pabón, negaron haber recibido aportes para la campaña de AP y tampoco haberlos gestionado.

En la investigación del portal La Fuente, a Baroja se lo señalaba por supuestamente haber gestionado recursos para la campaña presidencial de Lenín Moreno.

“En los registros no solamente del periodo en que he administrado la organización no existen transferencias de recursos, fuera de aquellos que simplemente respondían a los aportes de los simpatizantes”, dijo.

El legislador de PAIS Fausto Terán añadió que en sus candidaturas fueron ellos mismo quienes pusieron recursos. “Hubo sobornos, lo que vamos a determinar, esos sobornos fueron a bolsillos personales, individuales”, manifestó Fausto Terán, asambleísta de AP.

A la prefecta Paola Pabón se la señala en el infome Lucas Majano por supuestamente gestionar aportes de campaña. “Quiero solicitarles a la señora Johanna Cedeño, presidente de la comisión, que usted pueda certificar si recibió dineros de mi parte en su campaña electoral”, planteó la funcionaria.

Cedeño dijo que “en ningún momento”.

Pabón pidió que a comisión vaya directamente al candidato principal de esa campaña. “Que el presidente de la República asista como todos nosotros”, solicitó Pabón.

Cedeño dijo que “el presidente de la República acude a la Asamblea Nacional anualmente a realizar su informe a la nación y en el proceso de un juicio político”.

Tanto Pabón como Baroja negaron cualquier relación con empresas que pudieran haber aportado a la campaña irregularmente, como señala el informe.

La tarde de este lunes también compareció Marisol Hernández, directora general del Servicio de Rentas Internas (SRI), sobre las denuncias publicadas en los medios digitales La Fuente y Mil Hojas.

La comisión resolvió requerir a la Fiscalía y al SRI y a los comparecientes información relacionada a la investigación del caso 'Arroz Verde'.

Esto se dio en medio de cuestionamientos de los legisladores correístas porque no hubo quorum en la comisión sino hasta 45 minutos después de iniciada la primera comparecencia.

La sesión estaba convocada para las 3 de la tarde y casi a las 4 no había quorum: apenas 4 legisladores de 13 que forman parte de la Comisión de Fiscalización. La presidenta decidió declarar comisión general para recibir a Gustavo Baroja que ya estaba en la sala.