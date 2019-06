Semana de fiscalización para Tuárez en la Asamblea

Algunos procesos de fiscalización y control político se desarrollarán en la semana del 1 al 5 de julio de 2019 en la comisión de Participación Ciudadana respecto de las denuncias contra José Carlos Tuárez, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint y los vocales de este organismo, fueron convocados por dicha mesa legislativa, para aclarar los supuestos datos falsos en la hoja de vida de Tuárez, quien también fue citado para explicar las acusaciones en su contra. La actividad está prevista para el miércoles 3 de julio, desde las 08H00.

Para el presidente de la Asamblea, César Litardo, la mirada apunta hacia el CNE transitorio. "El procesamiento correcto es hacer un control político, en primera instancia, hacia el CNE transitorio, que calificó estas candidaturas y ver si hay irregularidades en ese proceso. Luego de esa premisa, ya poder ver qué acciones futuras toma la Asamblea Nacional... Si esta comisión (la de Participación Ciudadana) encuentra irregularidades en la forma cómo se dieron las aprobaciones de estas candidaturas, podría ser una causal de juicio político a los miembros del organismo transitorio".

El asambleísta Raúl Tello, presidente de la comisión de Participación Ciudadana, anuncia que también llamará a Gustavo Vega, expresidente del CNE transitorio y quien ejerció funciones al momento de la inscripción de Tuárez.

El 26 de junio de 2019, los vocales del CNE acudieron a la comisión de Participación Ciudadana. "Hubo dos posiciones marcadas: la de José Cabrera y Esthela Acero, y otra la de Luis Verdesoto, quien inclusive llegó a hacer cuestionamientos a las decisiones del transitorio, en ese mismo sentido he visto tuits de Enrique Pita; será muy importante el pronunciamiento y la información que entregue Gustavo Vega", agregó Tello.

Mediante oficio del 27 de junio de 2019, Vega pidió ser recibido en esa mesa legislativa, con la finalidad de colaborar en el esclarecimiento de la actuación del organismo que presidió. En una entrevista radial, esta semana, el exfuncionario aseguró que Tuárez no se registró como sacerdote.

Revise: “El padre José Carlos ha vendido el alma al diablo"

Tuárez también afrontaría un trámite de juicio político, pedido impulsado por el legislador Fabricio Villamar, quien afirma tener más de 35 firmas de respaldo para esta iniciativa.

Además de una presunta falsificación de documentos de su hoja de vida, Tuárez afronta observaciones por el manejo de varios bienes de los que se deshizo tras ganar las elecciones. Otro cuestionamiento lo hace Enrique Pita, vicepresidente del CNE, quien en su cuenta de Twitter difundió un documento que muestra la desafiliación de Tuárez, del Partido Socialista, tres meses antes de postularse al CPCCS. Según el entonces postulante, su firma fue falsificada y presentó una denuncia en Fiscalía.