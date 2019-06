Cuaderno de Martínez registra dineros de Odebrecht

El cuaderno encontrado en un departamento de Pamela Martínez en Quito fue periciado y sus notas textuales dan cuenta de cómo la exasesora de Rafael Correa recibía y entregaba dinero, que provenía de empresas como Odebrecht.

En un edifició ubicado en el norte de la capital y de propiedad de la exasesora de Correa, la Policía y la Fiscalía encontró un cuaderno con 38 páginas y varias notas textuales.

El cuaderno ya fue periciado y textualmente se recogen apuntes de Martínez como estos:

1) "VP dispone registro de gastos de campaña Vinicio Alvarado, Alexis Mera, María Duarte".

2) "Hoy vino a mi despacho el propio Alexis Mera, todo el edificio La Unión se sorprendió de su presencia¡! Me pide $ (¿?) será una trampa de este señor”.

3) "He pedido despacho con SP, para contarle de este pedido de Alexis"

4) "SP dispone hablar con VP, sobre el pedido del Dr. Mera"

5) "VP dispone recibir un sobre y entregar de inmediato a Alexis Mera"

6) "Alexis Mera enviará a uno de sus asesores"

Martínez confirmó que se trata de un registro de los gastos de campaña de Alianza PAIS.

"En el año 2013 recibí instrucción por parte del presidente de la República, que era llevar un registro de gastos de campaña paralelo al de Alianza PAIS (...) en las elecciones anteriores le habían surgido dudas sobre los reportes de gastos de campaña que habían sido encargados en esa época a Ricardo Patiño".

En otra parte del peritaje del cuaderno se lee:

7) "VP dispone recibir sobre del ingeniero Pedro Verduga (propietario de Equitesa S.A.), y entregar de inmediato a María Duarte, esto en Guayaquil".

8) "Entregado a Yamil Massuh, en nombre de María Duarte".

9) "AP Guayas: María Duarte (enviará Pepe y/o Yamil Massuh".

Yamil Massuh fue funcionario del Ministerio de Vivienda cuando Duarte dirigía esa cartera de Estado.

Pedro Verduga, es el dueño de Equitesa, empresa constructora que se benefició de varios contratos millonarios con el Estado.

Martínez también indica: "Cuando hablé con el presidente me dijo: Habla con Jorge (refiriéndose al vicepresidente del Ecuador) a quien le manifesté que el Dr. Alexis Mera Giler me hizo un pedido de dinero (...) Me dijo en los días siguientes me irían a dejar unos sobres y tenía que entregárselos de inmediato al doctor Alexis Mera".

Según Martínez, quien lo visitó fue Gerardo de Sousa, directivo de Odebrecht, quien le entregó los sobres que ella a su vez entregó a un asesor enviado por Alexis Mera.