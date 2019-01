Nuevo director de Arcotel remueve 20 funcionarios

Juan Carlos Martínez es el nuevo director encargado de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones ( Arcotel ). Su primera decisión fue remover a más de 20 funcionarios de la institución que, según él, no han cumplido con sus funciones y han evitado que se pongan en práctica las disposiciones de la Contraloría que encontró irregularidades en la asignación de frecuencias durante el Gobierno pasado.

“Desde hoy en adelante, Arcotel deja de ser una institución corrupta. Se ve que esas personas estaban comprometidas con algún poder oscuro”, dijo.

LEA: Dudas sobre frecuencias por el nuevo titular de Arcotel

Cree que esta decisión no fue bien vista en el régimen, por lo que inmediatamente el directorio de la Arcotel, integrado por un representante del presidente Lenín Moreno, por el ministro de Telecomunicaciones y un representante de la Senplades se reunió para analizar su situación.

“Qué es lo que pasa, señor presidente? Señor ministro, a usted le dije cuando me entrevisté con usted, cuando le dije que iba a retirar a todas las personas, que iba a poner gente de confianza. Le hablé de proyectos verdaderos, no 2 años de no hacer nada. Me imagino que a los 3 no les interesa que yo esté sentado ahí”, manifestó.

Martínez, quien lleva 25 años en la institución, dijo que si lo mantienen en el cargo cumplirá las disposiciones de la Contraloría y generará un nuevo mecanismo de asignación de frecuencias. “Yo voy a respetar las concesiones bien hechas, vamos a revisar como se debe revisar, no a la loca. Tenemos que hacer un proyecto técnico, una cosa bien hecha”, expresó.

LEA: Recomendaciones sobre frecuencias, sin cumplirse

Dijo haber recibido amenazas y que si el directorio lo remueve, se demostrará que no hay voluntad para luchar contra la corrupción “Vendrá un maniatado de la corrupción y qué querría hacer, una cacería de brujas. Algo tengo que dejar a las futuras generaciones. Yo no soy cómplice”, comentó.

Martínez es el cuarto director de la Arcotel en este Gobierno y tiene pendiente el cumplimiento de las recomendaciones de la Contraloría por la entrega irregular de frecuencias. Además, deberá resolver sobre el uso de las frecuencias temporales otorgadas sin concurso a RTS y Televicentro, y las observaciones realizadas a la concesión del cable submarino a una empresa relacionada a Tomislav Topic y que no ha pagado por su uso al Estado.