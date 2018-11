CPCCS designa a tres jueces encargados del TCE

Este 27 de noviembre de 2018 quedó completamente integrado el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), organismo rector de los procesos electorales, tras la designación de los tres jueces encargados.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) transitorio designó a María de los Ángeles Bones (expostulante al Consejo Nacional Electoral), Ángel Torres y Joaquín Viteri como los nuevos funcionarios temporales, que se suman a los magistrados Arturo Cabrera y Patricia Guaicha Rivera, ambos ratificados tras un proceso de evaluación.

Para su designación, el pleno del organismo transitorio tomó en consideración dos nombres de la terna enviada por la función de Transparencia y Control Social, El tercero, Viteri, fue propuesto por el presidente del Consejo, Julio César Trujillo. Los magistrados fueron electos por votación unámine.

Cabe mencionar que las funciones Ejecutiva y Legislativa no remitieron sus propuestas en el último plazo previsto por el Consejo, es decir hasta el 26 de noviembre de 2018. En el caso de la Asamblea, su pleno no logró consenso para aprobar la terna, en su sesión del 8 de noviembre de 2018, pero de último momento esa lista no aprobada llegó a manos del CPCCS, misma que fue descartada en esta sesión del transitorio.

En agosto de 2018, el CPCCS destituyó a los jueces Miguel Pérez, Vicente Cárdenas y Mónica Rodríguez.

Concurso para fiscal general

Luego de dos intentos fallidos -en dos distintas sesiones-, el pleno del CPCCS también aprobó el mandato del concurso para designar al fiscal general del Estado titular.

En una reunión pasada, el Consejo ratificó en funciones de fiscal general subrogante a Ruth Palacios, tras la renuncia del encargado Paúl Pérez.