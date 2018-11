Neme llama llorones a BSC y Álvarez le responde

El presidente de Emelec, Nassib Neme, y el presidente de la Comisión de Fútbol de Barcelona, Aquiles Álvarez, se enfrentaron mediante declaraciones este jueves 1 denoviembre.

Todo comenzó tras las aseveraciones de Neme en una entrevista con diario El Universo donde cuestiona a la dirigencia 'amarilla' por siempre quejarse de los arbitrajes.

"Barcelona históricamente llora cuando no lo favorecen los árbitros. Es el alarido histriónico de un llorón más. Es la retórica siempre usada por estos últimos dirigentes de Barcelona. Solo hablan del arbitraje cuando pierden y cuando ganan, así sea con yerros arbitrales, no se acuerdan de los jueces. Han sido así históricamente, me refiero a los últimos años", dijo el presidente azul tras ser cuestionado por la queja de Álvarez al arbitraje del partido Aucas-Emelec.

Ante esto, el dirigente 'torero' respondió en una entrevista con La Radio Redonda y en su cuenta personal de Twitter (@aquilesalvarez).

"Estoy molesto, porque nunca irrespeté a nadie. Mi queja se la hice conocer (A Neme) en el chat que tenemos los directivos", dijo Álvarez.

"Me respetan a mí y Barcelona. No voy a permitir que nos irrespeten", agregó antes de acusar al mandamás azul también de llorón. "Soy joven y desde que tengo uso de razón el que llora es él", enfatizó el joven directivo que amplió su respuesta en la red social antes mencionada.

