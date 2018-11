Conmebol suspende el Boca-River hasta el domingo

La Confederación Suramericana de Fútbol (Conmebol) anunció la suspensión del partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores de América, que originalmene estaba prevista para este sábado. El encuentro se jugará este domingo 25 de noviembre a las 15h00 (hora de Ecuador)

Más temprano, hinchas de River Plate atacaron el bus donde se desplazaban los jugadores de Boca Juniors rumbo al estadio Monumental, con un saldo de al menos dos 'xeinezes' heridos, entre ellos el capitán Pablo Pérez.

El cuerpo médico de la Conmebol, en su momento, aseguró que no era necesaria la suspensión del encuentro, mientras que directivos de Boca y hasta el propio Marcelo Gallardo, técnico de River, abogaron por la postergación del encuentro.

Según las imágenes de televisión de varias cadenas deportivas, el vehículo ingresó al estadio con varios vidrios laterales rotos y los jugadores, una vez descendieron, iban tosiendo con los ojos llorosos por efecto de los gases.

"Quiero felicitar a ambos presidentes porque hubo entre ellos un pacto de caballeros, porque en estas condiciones se desnaturalizó el juego. Uno no puede jugar y el otro no quiere jugar con un rival que no está en condiciones", dijo el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez.