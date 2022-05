U2 da un concierto sorpresa en el metro de Kiev

El cantante irlandés Bono, líder de la banda U2, visitó junto con el guitarrista The Edge este domingo las ciudades bombardeadas de Borodyanka e Irpin y la fosa común de Bucha, símbolo de las atrocidades que el Ejército ruso cometió durante su ocupación, en el día en que Ucrania celebra por primera vez el 8 de mayo el día de la Victoria contra el nazismo, que antes se conmemoraba el 9.

Justo un mes después de publicar su canción “Walk on Ukraine” dedicada a los ucranianos víctimas de la invasión rusa, Bono se dirigió a las zonas más afectadas por la invasión, según dijo, a petición del presidente Volodimir Zelenski, a quien verá después.

En la bombardeada Borodyanka, tras leer un poema junto a la estatua del poeta ucraniano Taras Shevchenko, expresó su confianza en que la gente joven de Rusia cambie y eche al presidente Putin.

Según explicó a los periodistas, el presidente Zelenski le pidió estar presente en el día de la Victoria contra el nazismo que Ucrania celebra por primera vez un día antes que Rusia y el resto de las exrepúblicas soviéticas.

“Los rusos llaman el día de la Victoria a mañana, y esto ha cambiado”, remarcó Bono, que denunció además que la guerra en Ucrania es “la guerra de un solo hombre”, en referencia a Putin.

También The Edge, el guitarrista de su banda, acudió con él a Borodyanka y denunció que los rusos atacan a los poetas. “Eso significa que tienen miedo del arte”, aseguró a los periodistas. Tanto Bono como The Edge fueron recibidos por autoridades de los tres municipios que les explicaron las atrocidades que los ocupantes rusos realizaron en esas zonas, donde se vuelve poco a poco a la vida en medio de un paisaje de destrucción.En Bucha, donde fue recibido por un sacerdote que le explicó los procesos de exhumación e identificación de cadáveres, Bono se interesó por cómo la Iglesia rusa podía explicar y justificar ante sus fieles tal destrucción.

Tras visitar la fosa, el cantante de U2 entró al templo para, según dijo, estar tranquilo y en silencio en un ambiente privado.

Su canción “Walk on Ukraine” llama a la comunidad internacional a apoyar a los ucranianos, tanto a los que luchan como a los que han huido.

Antes de la visita a estas tres ciudades el cantante irlandés brindó un concierto espontáneo desde una estación del metro de Kiev, como aportación personal a la paz y coincidiendo con el llamado Día de la Victoria sobre la Alemania nazi y el fin de la II Guerra Mundial en Europa.

"Todos rezamos con vosotros para que podáis alcanzar pronto la paz", dijo Bono, según un vídeo colgado en la plataforma "Youtube" por varios portales ucranianos.

El cantante y activista irlandés tomó el micrófono e interpretó para los grupos de ciudadanos congregados en la estación algunas piezas míticas de su repertorio, como "Desire" y "With or without you", aunque el momento crucial se dio cuando cantó "Stand by me".

La actuación de Bono se dio por sorpresa, sin previo aviso, y dentro de las actividades del cantante en causas humanitarias de diversas partes del mundo, sea en situaciones de guerra, contra el hambre o contra estragos globales.