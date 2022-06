Ya disponible la 'app' Google TV para dispositivos iOS

Google ha anunciado que la plataforma Gooogle TV ya está disponible para su descarga en la tienda de aplicaciones virtual de la marca estadounidense Apple, App Store, para dispositivos iOS.

y que sirve para gestionar todas las suscripciones a servicios de vídeo en 'streaming', así como crear listas de contenido con series y películas.

Este servicio ya estaba disponible para Android desde 2020, donde los usuarios podían centralizar los contenidos de plataformas como Amazon Prime Video, Apple TV+, Disney+ y HBO Max, entre otros.

Ahora, Google ha anunciado que Google TV ya está disponible para usuarios de dispositivos iOS en la App Store y ha señalado algunas de las funciones que dispone este servicio.

Además de centralizar las aplicaciones de transmisión a las que los usuarios están suscritos y disponer de listas de seguimiento para series y películas, ofrece la posibilidad de acceder a información como las películas que inspiraron las vidas y carreras de personas famosas.

También permite calificar producciones y programas mediante los botones 'Me gusta' y 'No me gusta', así como acceder a noticias y reseñas personalizadas según los gustos de los usuarios.

No obstante, una de las características más celebradas de Google TV es que permite utilizar el 'smartphone' como control remoto, así como usar el Asistente de Google, siempre que se utilice con un televisor Google TV o un modelo con sistema operativo Android.

Además, Google ha recordado que, aquellos usuarios que ya dispongan de la aplicación Play Películas y TV para iOS, recibirán este servicio mediante una actualización de Google TV.

En este sentido, conviene recordar que hace unos días Google comenzó a retirar de la aplicación de Play Store el apartado Películas y TV, un movimiento que sigue a la desaparición de Google Películas y el rediseño de la nueva aplicación Google TV.