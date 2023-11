WhatsApp prueba función para iniciar sesión a través de tu correo electrónico para usuarios de iOS

Vale la pena señalar que la dirección de correo electrónico vinculada solo se puede usar para iniciar sesión en WhatsApp : otros usuarios no podrán encontrarlo usando su dirección de correo electrónico. De todos modos, tendrán que usar su número de teléfono.

La nueva función no pretende eliminar la verificación por SMS, sino proporcionar una alternativa para los usuarios que pueden no tener cobertura celular pero necesitan acceder a sus cuentas de WhatsApp.

Una vez hecho esto, la próxima vez que intente iniciar sesión en su cuenta de WhatsApp y no tenga una señal celular disponible, puede usar su dirección de correo electrónico para recibir una contraseña de un solo uso y autenticarla.

También es una opción útil si has perdido tu teléfono principal y no tienes tu tarjeta SIM. Aún no está claro cuando esta función se permitirá en dispositivos Android.