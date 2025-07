Samsung refuerza la seguridad de su IA personalizada en los Galaxy

Samsung prepara una actualización de seguridad que promete blindar la experiencia de inteligencia artificial (IA) personalizada en sus próximos dispositivos Galaxy. Con la llegada de One UI 8, basada en Android 16, los usuarios no solo tendrán más funciones, sino también más privacidad y protección frente a amenazas cibernéticas.

Uno de los avances clave es Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP), una arquitectura que crea espacios de almacenamiento cifrado únicos por aplicación, lo que evita que apps distintas accedan a información confidencial del usuario. Esto es especialmente útil para funciones personalizadas como Now Brief o Sugerencias inteligentes, que se basan en rutinas, gustos o comportamientos del usuario.

Lea más: Meta quiere que su chatbot escriba de manera proactiva a los usuarios

También se ha mejorado Knox Matrix, la solución de seguridad basada en tecnología blockchain que conecta y protege todo el ecosistema Samsung, desde smartphones, hasta televisores y electrodomésticos. Si un dispositivo detecta una amenaza grave como manipulación del sistema o suplantación de identidad, cierra automáticamente la sesión de Samsung y bloquea el acceso a la nube, impidiendo que la amenaza se propague a otros aparatos conectados.

Además, los usuarios recibirán notificaciones en todos sus dispositivos Galaxy y podrán revisar el problema desde una nueva función llamada Estado de seguridad de los dispositivos, para actuar rápidamente.

Lea más: Las Apps como Facebook, Instagram y Uber te cobran con tus datos personales

La conectividad también será más segura, ya que samsung integrará criptografía postcuántica en su función de Wi-Fi segura, lo que permitirá proteger las conexiones incluso frente a ataques futuros con tecnología cuántica. Esta función ya incluye privacidad reforzada, cifrado de tráfico, navegación anónima y un historial detallado de protección por app y red.

Todas estas novedades debutarán este verano con los nuevos teléfonos plegables de Samsung, marcando un paso importante hacia una IA más útil, pero también más segura.