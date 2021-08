Qué es el 'doxing' y cómo proteger tus datos 'online' en las 'apps' de citas

'Doxing' es un término proveniente del inglés que se utiliza para describir la práctica de investigación y publicación de información privada en Internet sobre un individuo o una organización, generalmente con el propósito de intimidar, humillar o amenazar.

Esta práctica de recopilación y exposición pública de datos personales se ha convertido en un importante peligro en una sociedad cada vez más conectada y se hace evidente, por ejemplo, en las aplicaciones de citas 'online', según pone de manifiesto un reciente estudio de la compañía de ciberseguridad Kaspersky.

Según este documento, uno de cada siete usuarios españoles ha sido objeto de 'doxing' (viendo cómo le robaban documentos o información personal) cuando ligaba 'online' y el 67 por ciento de los encuestados afirma que tiene miedo de ser acosado por alguien a quien ha conocido 'online'.

Compartir demasiada información personal en las aplicaciones de citas y en las redes sociales es algo que puede acarrear grandes problemas en el futuro. Los usuarios dejan un amplio rastro de información de identificación 'online' y estos datos pueden ser recogidos y utilizados por estos cibercriminales, conocidos en este caso como 'doxers'.

EL PELIGRO DE NO HACER 'MATCH'

El problema más extendido es el ciberacoso: el 17 por ciento de los encuestados admite que ha sido acosado en las redes sociales por una persona con la que no hizo 'match'. "Puede que encuentres el amor de tu vida online, pero por desgracia también hay 'bots' y estafadores que buscan presas en las plataformas de citas", advierte Anna Larkina, experta en seguridad de Kaspersky.

En este sentido, recomienda "recordar las reglas básicas de la privacidad digital". "Para tener una cita 'online' segura, recomiendo no compartir información de identificación personal, como el número de teléfono, la ubicación, la dirección de casa o del trabajo, etc. Prevenir las amenazas en una fase tan temprana te permitirá disfrutar de las citas 'online' sin ningún temor", añade la experta en ciberseguridad.

La encuesta deja otros datos preocupantes: el 11 por ciento afirma que una persona con la que hizo 'match' compartió públicamente capturas de pantalla de sus conversaciones; y el 8 por ciento asegura que su cita 'online' busco información personal suya para amenazarla. Un 6 por ciento ha visto cómo han compartido sus fotos íntimas online y un 9 por ciento ha sufrido acoso en su vida real por parte de alguien a quien rechazó en una 'app' de citas.

CONSEJOS DE LOS EXPERTOS PARA PROTEGERSE

Para mantener la información personal protegida, Kaspersky recomienda manejar los datos privados 'online' de forma responsable, comprobar siempre la configuración de permisos en las aplicaciones que se usan -para minimizar la probabilidad de que sus datos sean compartidos o almacenados por terceros- y utilizar la autenticación de dos factores.

"Sé consciente de los datos personales que compartes y con quién, así como el grado de confianza que tienes en ellos; usa geoetiquetas abstractas y no etiquetes las fotos de lugares específicos que visites regularmente; asegúrate de no mostrar tus datos personales en las fotos que compartes; y usa programas de mensajería seguros, con cifrado de extremo a extremo", añaden los expertos de seguridad de la compañía.

Kaspersky advierte de que hay una serie de información que los usuarios ceden y sobre la que no tienen el mismo nivel de control. En este punto, recomiendan eliminar las 'cookies' después de cada sesión en el navegador, activar funciones adicionales en los navegadores para mayor privacidad; utilizar el 'modo incógnito' y no instalar nunca aplicaciones no verificadas.

De la misma forma, anima a utilizar una solución de seguridad fiable, como Kaspersky Password Manager, para generar y asegurar contraseñas únicas para cada cuenta y resistir la tentación de reutilizar la misma una y otra vez.

Otra herramienta interesante es Kaspersky Security Cloud, que cuenta con una función para averiguar si alguna de las contraseñas que el usuario utiliza para acceder a sus cuentas 'online' ha sido comprometida. Si se detecta una filtración, este 'software' proporciona información sobre las categorías de datos que pueden ser de acceso público para que la persona afectada pueda tomar las medidas oportunas