IA: Cuatro preguntas que debemos hacernos antes de usar cualquier herramienta de inteligencia artificial

Por su parte, Overview, la IA de Google, que ofrece resúmenes generados por ella al inicio de los resultados de las búsquedas, registró 1.500 millones de usos en más de 200 países y territorios, según Sundar Pichai, director ejecutivo de Alphabet, la empresa matriz de Google.

1. ¿Cuál es la mejor herramienta de IA para tus necesidades?

2. ¿Se puede confiar en las respuestas de la IA?

La IA podría darte una respuesta, pero no es necesariamente acertada o verdadera, dice Luccioni.

"Los modelos de IA pueden inventarse cosas que no existen, tan sólo porque suenan verosímiles. Eso puede generar muchos problemas cuando las usas para el trabajo o la escuela", señala.

3. ¿Qué información estoy compartiendo?

"Si son datos personales o sensibles o simplemente embarazosos, no los introduzcas en el modelo de IA porque podrían terminar en internet", añade Luccioni.

Ella señala la app de IA de Meta, donde algunos usuarios no sabían que sus consultas estaban siendo publicadas en un sistema de alimentación de datos público de "Discover".

4. ¿Realmente necesito IA?

Utiliza la IA como una herramienta, no como un sustituto de tu cerebro, aconseja Luccioni.

"La IA no puede tomar decisiones basadas en los valores humanos como qué es el bien, qué es el mal, qué es ético en una situación en particular, y no deberíamos dejarla tomar ese tipo de decisiones", advierte.