Outlook sufre una caída global y deja sin servicio a miles de usuarios

También le puede interesar: WhatsApp presenta intermitencias en Ecuador y el mundo este 28 de febrero

Hasta el momento, Microsoft no ha dado una explicación del suceso. Pero esta no es la primera vez que Outlook ha experimentado interrupciones similares en el pasado, lo que ha generado preocupaciones sobre la estabilidad de la plataforma. Microsoft, por su parte, suele restablecer el servicio con rapidez, aunque los motivos de las caídas no siempre se hacen públicos.