MrBeast planea tener su propia compañía telefónica para 2026

MrBeast, el youtuber estadounidense cuyo nombre real es Jimmy Donaldson, planea lanzar su propio servicio de telefonía móvil. Así lo reveló un documento filtrado al que tuvo acceso Business Insider, donde se detalla que el proyecto podría ver la luz en 2026.

Donaldson, de 27 años y líder global en suscriptores de YouTube con más de 400 millones de seguidores, no pretende construir una infraestructura de telecomunicaciones desde cero. Su estrategia apunta a asociarse con un operador ya consolidado, como T-Mobile o Verizon, para ofrecer un servicio bajo el modelo de operador móvil virtual (MVNO).

Este formato ha sido utilizado por otras celebridades. Ryan Reynolds, por ejemplo, fundó Mint Mobile y la vendió a T-Mobile en 2023 por hasta USD 1 350 millones. Luisito Comunica, en México, también apostó por un esquema similar con PilloFon.

De acuerdo con los planes filtrados, el proyecto de MrBeast se enmarca dentro de su estrategia de expansión empresarial, que ya incluye su línea de chocolates Feastables, productos alimenticios, juguetes y un programa en Prime Video.

Expertos del sector destacan que el éxito de una MVNO depende de la capacidad de influencia de la figura que la respalde. Convertir seguidores en clientes será el mayor reto de MrBeast, cuyo capital de marca lo convierte en un actor con gran potencial en la industria de telecomunicaciones.

El lanzamiento aún no es prioritario para su equipo, pero se espera que en los próximos meses avancen las negociaciones con operadores estadounidenses.