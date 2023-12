La ingeniera albanesa de 34 años fue elegida este año como una de las 100 mujeres más poderosa del mundo, según la revista Fortune, y se convirtió en uno de los íconos de Silicon Valley.

Murati ha reconocido que su tarea dentro de la empresa no es nada fácil.

"Hay un montón de preguntas con las que luchamos todos los días", dijo en una entrevista en el programa The Daily Show.

“Me encanta leer y me encanta hacer caminatas. El senderismo es una de mis actividades favoritas, estar en la naturaleza”, comentó en el podcast Behind the Tech.