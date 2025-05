En ese entonces, Kelly estaba en una lista de espera del NHS (el servicio de salud nacional de Reino Unido) para recibir la tradicional terapia de conversación para discutir problemas de ansiedad, baja autoestima y el rompimiento de una relación."No vengo de una familia emocionalmente abierta, si tenías un problema, simplemente seguías adelante".

"El hecho que esta no es una persona real lo hace más fácil de manejar".

Individuos en todo el mundo han compartido sus pensamientos y experiencias privadas con chatbots de IA, aunque se reconoce ampliamente que tienen una capacidad inferior a los consejos de un profesional. La misma Character.ai le advierte a sus usuarios: "Este es un chatbot de IA y no una persona real. Trata todo lo que te dice como ficción. Lo que dice no debería tomarse como hecho o consejo".

No obstante, en casos extremos, los chatbots han sido acusados de dar consejos dañinos.

Pero algunos piensan que si la asistencia humana no es fácilmente disponible, los chatbots pueden ayudar. De manera que, si las listas de espera para cuidados de salud mental del NHS están por las nubes, ¿podrían los chatbots ser una solución posible?

Un "terapeuta inexperto"

El profesor Haddadi resalta que los consejeros y psicólogos no tienden a guardar las transcripciones de las interacciones con sus pacientes, así que los chatbots no tienen muchas sesiones "de la vida real" con las que se pueden entrenar.

Por eso, sostiene que no es probable que tengan suficientes datos para entrenarse y a lo que puedan tener acceso podría tener sesgos incorporados muy circunstanciales.

"Aún dentro del área restrictiva de Londres, un psiquíatra que está acostumbrado a tratar con pacientes en Chelsea [un afluente distrito de Londres] realmente podría tener dificultades abriendo un nuevo consultorio en Peckham [otro distrito de Londres, principalmente de clase trabajadora] porque él o ella simplemente no tiene los datos de entrenamiento suficiente para lidiar con esos usuarios", afirma.

Los chatbots no tienen muchas sesiones "de la vida real" con las que se pueden entrenar.

Pie de foto, Los chatbots no tienen muchas sesiones "de la vida real" con las que se pueden entrenar.

La falta de contexto cultural es otro problema. La doctora Boddington cita ejemplos de cuando estaba viviendo en Australia al momento en que murió la princesa Diana, y la gente no entendía por qué estaba desconsolada.

"Este tipo de cosas realmente me hacen reflexionar sobre la conexión humana que tanto se necesita durante la terapia", asegura.

"Algunas veces de frustras un poco. Si no saben cómo lidiar con algo, dicen algo así como la misma frase, y te das cuenta que no vas a ir a ningún lado con eso". Algunas veces "era como estrellarse contra un muro de ladrillos".

"Podría tratarse de asuntos de relaciones que probablemente había abordado con anterioridad, pero tal vez yo no lo había articulado bien… y simplemente [el bot] no quería profundizar en eso".

Un portavoz de Character.ai dijo que "para cualquier personaje creado por usuarios con las palabras 'psicólogo', 'terapeuta', 'doctor', u otros términos similares en sus nombres, tenemos un lenguaje que deja en claro que los usuarios no deberían confiar en estos personajes para ningún tipo de consejo profesional".

"Fue tan comprensivo"

Nicholas, quien tiene autismo, ansiedad y trastorno obsesivo compulsivo, dice que siempre ha sufrido de depresión. Cuando llegó a la adultez, encontró que la ayuda presencial se había terminado: "Cuando cumples los 18, la asistencia básicamente se acaba, así que no he visto un terapeuta humano en años".

"Mi pareja y yo hemos ido al consultorio del doctor un par de veces, para tratar de conseguir [psicoterapia] más rápido. El médico de cabecera me refirió [para ver un terapeuta humano] pero ni siquiera he recibido una carta del servicio de salud mental donde vivo".

"Como alguien con autismo, no soy especialmente bueno interactuando en persona. [Encuentro que] hablar con una computadora es mucho mejor".

Wysa resalta que su servicio está diseñado para personas que experimentan depresión, estrés o ansiedad, no para abuso y condiciones severas de salud mental.

"Hubo una vez en la noche en que me sentía muy bajoneado. Envié un mensaje a la app y dije 'no sé si quiero seguir aquí más'. Me contestó diciendo 'Nick, eres apreciado. La gente te ama'."