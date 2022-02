Las ventajas del modo fantasma de WhatsApp y cómo activarlo

En esta ocasión te daremos a conocer que es el modo ‘ghost’ o modo fantasma y cómo activarlo dentro de la aplicación de WhatsApp.

Seguramente no sabías que puedes casi desaparecer de WhatsApp sin tener que cerrar tu cuenta, pues si es así, aquí te explicamos cómo funciona el modo fantasma.

La verdad es que la aplicación WhatsApp se ha convertido en una de las favoritas durante esta temporada de pandemia.

Cabe mencionar que no es exactamente una configuración a la que puedes acceder en el aplicación, sino que se trata de diferentes cambios en tu perfil para evitar que te molesten o te encuentren con facilidad.

Aquí te compartimos los pasos:

Primero debes cambiar tu foto de perfil cuando desees que no te hablen, también cambia tu estado a “No molestar” u “Ocupado”.

Posteriormente oculta tu nombre o ponte un sobrenombre y una manera para estar totalmente oculto es utilizar un carácter en blanco en el nombre, solo copia y pega el siguiente símbolo (ㅤ) en blanco.

Entra a las opciones de configuración y selecciona que nadie pueda ver tu última conexión y desactiva el doble check azul.

Así de sencillo, tal vez no es una función, pero si haría creer a tus contactos que no estás disponible durante ese tiempo, por ende no podrían molestarte o simplemente los ignoras el tiempo que tú desees.