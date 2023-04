La foto creada por Inteligencia Artificial que ganó un premio, pero que su autor rechazó

Lea también: El éxito viral de una canción creada por inteligencia artificial con las voces de Drake y The Weeknd

Además, para el autor, su trabajo es una imagen, no una fotografía y por eso no aceptó el galardón. "Las imágenes de la Inteligencia Artificial y la fotografía no deberían competir entre sí en un premio como este", sostuvo en un comunicado.

Poco tiempo después de que el fotógrafo alemán rechazara el premio que ganó, su imagen fue borrada de la página oficial de la organización del concurso. Eldagsen cree se deben crear concursos por separado en donde se premien exclusivamente a fotos creadas por IA.