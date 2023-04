La canción, que se llama Heart On My Sleeve (Corazón en la manga), simula un intercambio de versos -la mayoría haciendo referencia a la también cantante y actriz Selena Gómez, ex pareja de The Weeknd- entre las dos estrellas.

La canción comienza con un patrón repetido de piano que transita hasta encontrarse con un golpe de bajo resonante, mientras que el Drake generado por IA rapea: "I came in with my ex like Selena to flex / Bumpin' Justin Bieber the fever ain't left" (Vine con mi ex, como Selena para flexionar/saludando a Justin Bieber, la fiebre nunca se ha ido).