iPhone 6s y SE de primera generación podrán actualizar a iOS 15

La próxima actualización del sistema operativo móvil de Apple, iOS 15, será compatible con iPhones antiguos como iPhone 6s o SE de primera generación, a quienes dará un año más de soporte aunque no puedan hacer uso de todas sus novedades.

iOS 15 supone un cambio en la estrategia de actualización de Apple, ya no solo porque no obligará a usuarios de iOS 14 a actualizar para mantener los equipos protegidos, sino también porque estará disponible para teléfonos con hasta seis años de antigüedad.

Modelos como iPhone SE de primera generación (2016) o iPhone 6s (2015) se encuentran entre los dispositivos compatibles con la nueva versión de iOS, lo que significa que podrán actualizar cuando iOS 15 se lance oficialmente en otoño.

Estos iPhone antiguos contarán con soporte, también de seguridad, al menos un año más, pero no serán capaces de utilizar todas las nuevas funciones que traerá iOS 15, principalmente porque herramientas como el reconocimiento de voz integrado, la nueva experiencias de exploración en Apple Maps o la función de texto en vivo para la cámara requieren al menos un procesador A12 Bionic, presente en los iPhone XS y XR.

Según ha detallado Apple en la página de la versión previa de iOS 15 los modelos compatibles son los siguientes: iPhone 12, 12 mini, 12 Pro y Pro Max; iPhone 11, 11 Pro y 11 Pro Max; iPhone XS y XS Max; iPhone XR; iPhone X; iPhone 8 y 8 Plus; iPhone 7 y 7 Plus; iPhone 6s y 6s Plus; iPhone SE (primera generación) y SE (segunda generación); e iPod touch (séptima generación).