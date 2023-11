Humane lanza un pin con IA que puede grabar audio y video, sin necesidad de un teléfono inteligente

Este pin con inteligencia artificial, creado por exejecutivos de Apple puede grabar audio y video, dando así su primer paso en crear un mundo sin pantallas.

El pin se puede llevar en la solapa o enganchar en cualquier parte de la ropa magnéticamente, no tiene una pantalla tradicional, pero puede proyectar texto en la palma de la mano del usuario cuando la coloca delante del aparato.

El precio del pin de IA es de 699 dólares más una suscripción mensual de 24 dólares.

Sus creadores, Imran Chaudhri y Bethany Bongiorno, buscan que este pin se convierta en un asistente personal impulsado por IA, usando una combinación de su software y la tecnología de GPT-4 de OpenAI.

El usuario puede interactuar con el pin por voz, tocando la herramienta o con distintos gestos para hacer llamadas, mandar mensajes, sacar fotos o videos, traducir conversaciones instantáneamente y hacer todo tipo de preguntas a la IA.

El pin tiene un altavoz incorporado que Humane llama “altavoz personal” y, además, se puede conectar a auriculares Bluetooth.

La cámara incorporada puede identificar cosas y proporcionar información contextual, como estimaciones de calorías para un alimento fuera de su envase.

Cuando la cámara o el micrófono están activados, se enciende una luz en el dispositivo, bautizada por la empresa como "luz de confianza", que tiene el fin de que todos los que están alrededor sepan cuándo la IA está escuchando o grabando.

La empresa también sostiene que la máquina escucha lo que el usuario hace solamente cuando es activada.

A diferencia de otros productos similares, como las gafas inteligentes de Meta (matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp) y Ray-Ban, que tienen un precio inicial de 299 dólares y por ahora solo pueden grabar, pero se espera que pronto cuenten con IA, el pin de Humane no necesita conectarse a un teléfono inteligente.

El dispositivo cuenta con un procesador Qualcomm Snapdragon y sensores de profundidad y movimiento para rastrear y registrar su entorno.

Por esa razón, Humane pide una mensualidad extra que incluye un número de teléfono y datos móviles a través de la compañía estadounidense T-Mobile. Además, los usuarios podrán acceder a un almacenamiento en la nube para fotos.

El dispositivo, que mide 47,50 milímetros de largo y 44,50 milímetros de ancho, viene con un cargador y dos amplificadores de batería que permiten que el pin se pueda usar durante un día entero.

¿Qué es lo que hace especial al pin de IA de Humane?

El pin de IA de Humane tiene varias características que lo hacen destacar de otros productos similares:

No necesita conectarse a un teléfono inteligente. Esto lo hace más independiente y autónomo, y permite que el usuario lo use en cualquier lugar, incluso en lugares donde no hay cobertura de red.

Tiene una cámara incorporada que puede identificar cosas y proporcionar información contextual. Esto lo convierte en una herramienta útil para la navegación, la traducción y la búsqueda de información.

Tiene un altavoz incorporado que permite al usuario interactuar con el dispositivo de forma manos libres. Esto lo hace más práctico y cómodo de usar.

