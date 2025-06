La modernización del mundo y la forma tan rápida en que se viralizan la información en redes sociales han creado un nuevo mercado para los delincuentes que ahora no solo están en las calles sino también atrás de medios tecnológicos.

Si se sospecha de una estafa, lo primero es no interactuar, no hacer clic en enlaces y no compartir información personal de ningún tipo. En caso de haber proporcionado datos, se recomienda contactar de inmediato con la entidad bancaria y reportar el caso a la policía nacional o la oficina de delitos cibernéticos correspondiente.

Además, tanto WhatsApp como las principales redes sociales permiten bloquear y denunciar cuentas sospechosas.

