¿Transferencia bancaria sospechosa? Descubre dos trucos para saber si es falsa y protégete

Kaspersky, un portal especializado en tecnología y ciberseguridad, explica que se deben implementar capas múltiples de cifrado de datos, es decir, que los datos se codifican varias veces como parte de un filtro de seguridad, esta es una estrategia implementada por algunas empresas de seguridad.

La técnica de los datos codificados, no solo permite verificar la autenticidad de una transferencia bancaria, sino que también permite proteger la identidad e información bancaria y en caso de robo o hackeo, no podrá efectuarse ya que el este código no podrá ser leído por terceros.

Lea: Una falla en WhatsApp Web permite guardar contenidos enviados con el modo de visualización única