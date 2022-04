Elon Musk ingresa a Twitter con el 9,2% de la compañía

Elon Musk se ha hecho con el 9,2% de Twitter, lo que de momento ha permitido una subida bursátil a esa compañía de un 26% antes de la apertura de sesión. Esta operación del hombre más rico del mundo en esta tecnológica se cifraría en cerca de 2.900 millones de dólares, según los precios marcados por Twitter a cierre de la pasada semana (29,31 dólares por título). De esta forma, Musk se convierte en el principal accionista individual de esta red de microblogging, a través de su fideicomiso Elon Musk Revocable Trust.

Hace tan sólo dos semanas, el empresario sudafricano de 50 años había avisado (precisamente en Twitter) que se estaba "pensando muy en serio" invertir en alguna red social. Finalmente, se ha decidido por la plataforma del pájaro azul, muchas veces altavoz de este empresario; unas veces para materias sensibles, por ejemplo con una encuesta sobre si debía vender participaciones de Tesla; en otras ocasiones, para asuntos más o menos humorísticos, por ejemplo cuando recientemente retó a Vladimir Putin a un combate cuerpo a cuerpo ("aceptaré usar solo mi mano izquierda y ni siquiera soy zurdo", afirmó al respecto). No en vano, en esa plataforma Musk acumula 80 millones de seguidores, cultivados gracias a 17.000 tuits desde que se uniera a esta comunidad en 2009. Desde ahora, el sudafricano contará también con 73,5 millones de participaciones.

De hecho, el emprendedor ha llegado a consultar en Twitter si esta plataforma respeta la libertad de expresión, a lo que un 70,4% de los internautas participantes respondió que no; de hecho, alguno que otro le animó a comprar Twitter. "Dado que Twitter funciona como una plaza pública de facto, no respetar los principios de la libertad de expresión socava fundamentalmente la democracia", tuiteó en consecuencia Musk, quien, después de conocer los resultados de la encuesta, se planteaba lo siguiente: "¿Hace falta una nueva plataforma?". Sea necesaria o no, Musk ha invertido en Twitter, de la que es un asiduo usuario. Algunos de sus polémicos tuits ya le han pasado factura, como cuando el lanzamiento de la hipótesis de sacar Tesla de Bolsa provocó la suspensión de la cotización de la compañía y la correspondiente investigación de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC según sus siglas en inglés).

El cofundador de Twitter, Jack Dorsey, abandonó el puesto de CEO el pasado mes de noviembre, aunque mantiene una participación del 2,25%, según Reuters, una cuarta parte de la que ahora acredita Musk. Dorsey, que también lidera la compañía de pagos Square, no prestaba la suficiente atención a Twitter, o al menos así lo interpretaba el fondo activista Elliott Management, que mostró una participación del 4% e impulsó la salida de Dorsey de Twitter.