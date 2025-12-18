Tecnología
18 dic 2025 , 18:52

Disney negocia con OpenAI y Google se fija en Ecuador

Con la Inteligencia Artificial América se hace visible a través de su participación en entretenimiento y ciencia.

   
    Fotografía de archivo que muestra el logotipo de Disney en la puerta de The Walt Disney Studios, en Burbank (Estados Unidos). EFE/ Caroline Brehman ARCHIVO( CAROLINE BREHMAN / EFE )
Fuente:
EFE
EFE
Con la llegada de la inteligencia artificial, su implementación en proyectos de escala mundial llega a América.

Disney anunció que invertirá USD 1 000 millones en OpenAI y permitirá que las herramientas de la plataforma de inteligencia artificial, como ChatGPT y Sora, utilice sus personajes y propiedades para generar videos cortos a partir de las indicaciones de los usuarios.

Este acuerdo de licencia de tres años permitirá a los usuarios generar videos de más de 200 personajes de Disney, Marvel, Star Wars y Pixar, algo que la empresa de Mickey Mouse calificó como un acuerdo histórico para traer personajes emblemáticos de todas las marcas al mundo IA.

La inteligencia artificial continúa ampliando su alcance tanto en la industria del entretenimiento como en la investigación científica, con acuerdos y proyectos que reflejan su impacto global.

Los clics tecnológicos van más allá de Disney, Google se fija en Ecuador

Mientras Disney anunció una inversión millonaria en OpenAI para integrar herramientas como ChatGPT y Sora en la creación de contenidos audiovisuales a partir de sus personajes y franquicias, en Ecuador una universidad fue seleccionada por Google para el desarrollo de un proyecto.

La Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), en Ecuador, fue escogida por Google para realizar una investigación sobre el cambio climático mediante el uso de la inteligencia artificial y el AlphaEarth, un nuevo conjunto de datos abiertos creado por Google DeepMind para procesar y analizar la cobertura terrestre con un nivel de detalle inédito.

"Se realizará un estudio innovador para evaluar la salud de los ecosistemas y entender su respuesta al cambio climático", dijo Franz Pucha, investigador responsable del proyecto, que obtendrá información a través de torres Eddy Covariance, de más de veinte metros de altura, instaladas en los bosques secos y húmedos del sur del país suramericano.

