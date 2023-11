Por ejemplo, si estamos jugando a un juego exigente y tenemos abiertas varias aplicaciones en segundo plano, el iPhone 15 podrá mantener una tasa de frames más alta que el iPhone 11. Sin embargo, la diferencia no será tan evidente en tareas más cotidianas, como navegar por internet o escribir mensajes.

Desde un punto de vista técnico, los resultados de las pruebas son claros: el rendimiento del iPhone ha mejorado de forma significativa en los últimos cuatro años. Sin embargo, no lo podemos tomar como una verdad absoluta.

Se puede optimizar el rendimiento del iPhone con algunos trucos que te vamos a mostrar:

Eliminar aplicaciones que no utilizamos. Es importante liberar espacio de almacenamiento en nuestro iPhone.

Eliminar datos de aplicaciones. Algunas aplicaciones pueden almacenar datos en segundo plano.

No cerrar aplicaciones en segundo plano. En iOS, las aplicaciones en segundo plano no consumen tantos recursos como en Android. Por lo tanto, no es necesario cerrarlas para mejorar el rendimiento.

Liberar memoria RAM. Si queremos liberar memoria RAM, podemos utilizar una aplicación de terceros como Device Monitor.

