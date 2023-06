Los avances tecnológicos están a la orden del día, por lo que cada año sale un nuevo modelo de celular, computador, laptop, tablet, etc. Y como es de esperarse, nunca queremos quedarnos atrás, y si tienes la posibilidad de actualizar tu teléfono no durarás en hacerlo.

Este es uno de los puntos que debes de tener en cuenta, pues si durante una llamada escuchas sonidos extraños que no provienen de tu celular ni del de la otra persona, lo mejor será que cuelgues , pues significa que hay una tercera persona que, evidentemente, no invitaste a la conversación.

Si tu carga disminuye, pero tú no lo has usado tanto, entonces alguien podría estar grabando tanto tus conversaciones y siguiendo tus pasos (ubicación).

Es normal que tu batería empiece a bajar si estás usando tu celular , y más cuando estás compartiendo algo como tu ubicación a alguien más, ¿te has dado cuanta?

Cuando juegas en tu celular es normal que el dispositivo se caliente. Sin embargo, si no estás usando muchas ventanas y ocurre esto con tu dispositivo, significa que alguien más podría estar infiltrado en tu dispositivo.

Si tu dispositivo emite algún ruido o luz cuando no lo estás usando, lo más seguro es que esté intervenido, pues es evidentes que si no lo estás usando no tendría que ocurrir nada con tu celular, a menos que te entre una llamada.

