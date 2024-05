No obstante, en septiembre de 2023, Google realizó una serie de actualizaciones en el algoritmo que opera su motor de búsqueda.

"Nos diezmó", dice Navarro. "De repente, los términos de búsqueda que solían mostrar HouseFresh enviaban a la gente a grandes revistas de estilo de vida que claramente no prueban los productos. Los artículos en esas webs están llenos de información que es incorrecta".

Solo el comienzo

¿Por qué los cambios?

Los cambios se realizaron porque Google reconoce que internet tiene un problema. Lo habrás visto tú mismo, si alguna vez has utilizado un motor de búsqueda.

Los esfuerzos de la empresa para abordar este problema no siempre tienen éxito. Si alguna vez te has sentido frustrado por lo que aparece cuando buscas algo como "Las mejores zapatillas deportivas para mujer", conoces el problema.

La guerra

Luego realizó una actualización posterior en septiembre de 2023 y un tercer ajuste en marzo de este año. El gigante tecnológico asegura que el resultado es "un 45% menos de contenido no original y de baja calidad".

Por ejemplo, los datos de la herramienta de análisis SEMrush sugieren que el sitio web de la revista New York Magazine perdió el 32% de su tráfico proveniente de Google en los últimos seis meses, mientras que GQ.com se contrajo un 26%.

Un portavoz de New York Magazine dijo que estos hallazgos estaban incompletos y no reflejaban el análisis interno de la empresa.

Los representantes de GQ, Oprah Daily y Urban Dictionary no respondieron a las solicitudes de comentarios que les hizo la BBC.

Hay un beneficiado

"El aumento de tráfico que está viendo Reddit no tiene precedentes en internet", afirma Lily Ray, vicepresidenta de estrategia e investigación SEO de la agencia de marketing Amsive, y toda una celebridad en el mundo del SEO.

Pero Reddit no es el único ganador después de las recientes actualizaciones del algoritmo de Google.

"Nuestro acuerdo con Reddit no incluía en absoluto clasificar su contenido en un lugar más alto", indicó.

La mayor ofensa

Sin embargo, la compañía no ha compartido ninguno de los datos que respaldan esa afirmación, y muchos propietarios de sitios web y expertos de la industria temen que lo que ocurra sea lo contrario.

Katie Berry, propietaria del sitio web de consejos de limpieza Housewife How-Tos, supone que los usuarios simplemente no buscarán más información si la IA de Google responde a sus preguntas.

Los resultados de búsqueda de IA "responden las preguntas de manera superficial y, a menudo, incorrectamente, por lo que la gente no visita mi página", dice.

"Los primeros cuatro lugares que enumera ni siquiera son cañones de ranura. Un cañón de ranura es un tipo específico de cañón con un pasadizo estrecho, pero la IA no entiende eso”, comentó.

En la corte

Los ejecutivos de los medios no son los únicos que cuestionan el control de Internet de Google.

"Entiendo que Google no nos debe tráfico a nosotros ni a nadie", dice Navarro, de HouseFresh.

"Pero Google controla las carreteras. Si mañana deciden que las carreteras no llegarán a una ciudad entera, esa ciudad morirá. Tiene demasiado poder. Uno no puede simplemente encogerse de hombros y decir: 'Oh, bueno, es sólo el libre mercado'", opina.