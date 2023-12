Desde la época de la Revolución Industrial, la mentalidad de los ilustrados de aquella época veía con temor cómo las máquinas comenzaban a incursionar en varios campos tradicionalmente manuales, como la agricultura y elaboración de tejidos, y avizoraban un futuro en el que estos artilugios metálicos sustituirían totalmente la mano de obra humana.

Más de dos siglos han pasado desde entonces, y aunque las predicciones no se cumplieron, el temor permanece, pero el miedo ya no es por las frías y ruidosas máquinas metálicas, ahora es sustituido por un elemento intangible e invisible por si mismo, pero cuya incursión en el mundo moderno ha golpeado fuerte, y hace dudar a muchos sobre el futuro de sus profesiones.

Así es, hablamos de las Inteligencias Artificiales, y es que en un informe del Foro Económico Mundial, varios puestos de trabajo se verán afectados, tales como vendedores telefónicos, autorizadores de crédito, cajeros de banco y asistentes estadísticos, entre otros.