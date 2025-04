ChatGPT mejorará el acceso a noticias con una alianza con The Washington Post

El diario estadounidense The Washington Post y OpenAI , la empresa detrás de ChatGPT, han formalizado este martes 22 de abril una "alianza estratégica" cuyo objetivo es mejorar el acceso a noticias de alta calidad a través del popular chatbot. Según el comunicado oficial, ChatGPT comenzará a mostrar resúmenes, citas y enlaces a los reportajes originales de The Washington Post cuando los usuarios realicen preguntas sobre temas relevantes.

No es la primera vez que OpenAI colabora con medios de comunicación. La compañía ya ha establecido acuerdos con más de 20 editoras de noticias, entre las que se incluyen gigantes como The Associated Press, Axel Springer, Condé Nast, Financial Times y Vox. Estos acuerdos buscan enriquecer el contenido disponible en sus modelos de inteligencia artificial, garantizando que las fuentes sean confiables y de calidad.

Lea también: Más de 700 millones de imágenes fueron creadas por ChatGPT en una semana

Sin embargo, no todos los medios han acogido de manera positiva el uso de sus contenidos por parte de OpenAI. The New York Times ha demandado a OpenAI y Microsoft por la violación de derechos de autor y el uso no autorizado de sus textos para entrenar la inteligencia artificial. Esta demanda destaca los retos legales que surgen con la creciente integración de la inteligencia artificial en el consumo de noticias.