En cuantas ocasiones, no nos hemos topado con molestos anuncios intrusivos mientras navegamos por internet, con notificaciones saltantes , anuncios invasivos que aparecen en mitad de la pantalla, y constantes pantallazos de dispositivos infectados.

Esta iniciativa surge en el ámbito de la Coalition for Better Ads (Coalición para Mejores Anuncios), en la que empresas como Google, Microsoft y Facebook han unido esfuerzos para acabar con los anuncios intrusivos, los cuales han hecho que proliferen los bloqueadores de anuncios que eliminan por igual los maliciosos como lo no abusivos.

Así, Google decidió integrar su propio bloqueador de anuncios en su navegador, aunque este vendrá desactivado por defecto. Para habilitarlo, deberás realizar los siguientes pasos: