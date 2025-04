En un mundo en el que una lista de casi todos los sitios web entraba en dos caras de una hoja de papel, la world wide web (o rede informática mundial) ni siquiera recibió una mención. Sin embargo, las ideas exploradas en el programa son muy adelantadas a su tiempo.

En un golpe de genio empresarial, Microsoft logró el permiso para conceder licencias del sistema operativo a otros fabricantes, generando una industria de ordenadores personales "compatibles con IBM" que dependían de su producto MS-DOS. El dinero había empezado a entrar y, a día de hoy, aún no ha parado.

"Fui de viaje en su yate, y tenía a David Crosby, Joe Walsh, Sean Lennon... luego, los dos últimos días, Stevie Wonder vino con su banda e hizo que Paul subiera a tocar con él: es bueno", comentó Jones.

1.000 canales de TV y nada para ver

Gates reconoció a la BBC en 1993 que "el hogar será una frontera más difícil de conquistar". Sin embargo, confiaba en que Microsoft lo conseguiría. "Si nos fijamos en un plazo de 15 o 20 años, no me cabe duda de que la visión de un ordenador en cada hogar, aunque no se parezca al ordenador actual, se hará realidad", afirmó.