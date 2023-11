A principios de 2024, Google Drive elimina el almacenamiento ilimitado para las copias de seguridad de WhatsApp

Google ha anunciado que las copias de seguridad de WhatsApp en Android dejarán de contar para el límite de almacenamiento gratuito de Google Drive a partir de principios de 2024.

Hasta ahora, las copias de seguridad de WhatsApp en Google Drive se realizaban de forma ilimitada, pero a partir de 2024, comenzarán a ocupar espacio en el almacenamiento gratuito de la cuenta de Google, que es de 15 GB.

Este cambio afectará a todos los usuarios de WhatsApp en Android, pero comenzará a implementarse primero para los usuarios de la versión beta de la aplicación, a partir de diciembre de 2023.

Para los usuarios que deseen continuar realizando las copias de seguridad de WhatsApp en Google Drive, Google ofrece dos opciones:

Liberar espacio en el almacenamiento gratuito de la cuenta de Google. Para ello, la compañía ofrece herramientas de administración de almacenamiento que ayudan a los usuarios a eliminar archivos o fotos grandes. También es posible eliminar elementos de los chats directamente desde la aplicación de WhatsApp, lo que también los borrará del almacenamiento en la nube.

Suscribirse a Google One. Google One es un servicio de suscripción que ofrece a los usuarios más espacio de almacenamiento en la nube. Con una suscripción a Google One, los usuarios pueden obtener 100 GB de almacenamiento, 200 GB, 2 TB, 20 TB o 30 TB.

Google ha destacado que las copias de seguridad de WhatsApp son una parte importante de la experiencia de uso de la aplicación, ya que permiten a los usuarios recuperar sus chats y archivos en caso de pérdida o daño del dispositivo. Por ello, la compañía ha asegurado que continuará trabajando con WhatsApp para brindar soporte de respaldo fiable y seguro.

