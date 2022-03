Alertan de estafas por Messenger

Las estafas de phishing están en todas partes en la red, y Facebook Messenger no iba a ser menos. Lo último: cuatro palabras que presuntamente vienen de un contacto conocido, cuatro palabras que pretender engañar al usuario para que haga clic en un enlace malicioso.

Al parecer, la estafa se propaga desde cuentas comprometidas de amigos y familiares y tiene un mensaje bastante inocuo: “mira lo que encontré (look what I found)”. Tras las cuatro palabras no hay una imagen divertida o un gif gracioso, sino simplemente un enlace.

Al hacer clic sobre el mismo se le pide al usuario que inicie sesión en Facebook nuevamente. ¿El problema? Que no es la página de Facebook real, sino otro sitio web diseñado para robar tus datos, instalar malware en tu dispositivo o apoderarse de tu cuenta.