Un solo golpe puede ser grave: señales de alerta tras una contusión en la cabeza

Un golpe en la cabeza, aunque parezca leve, puede tener consecuencias médicas importantes si no se evalúa adecuadamente. Durante temporadas de alta actividad social como feriados, vacaciones o festividades, aumentan los casos de caídas, choques deportivos o accidentes domésticos, lo que incrementa el riesgo de traumatismos craneoencefálicos, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, hasta el 80 % de las lesiones cerebrales reportadas corresponden a traumatismos leves. Sin embargo, estos también pueden representar riesgos significativos si no se hace un seguimiento médico adecuado, ya que los síntomas pueden aparecer horas o incluso días después del impacto.

“Una contusión craneal, aunque no presente síntomas inmediatos, puede generar complicaciones neurológicas progresivas. Por ello, recomendamos una evaluación médica siempre que existan signos de alarma como alteraciones del estado de conciencia, vómitos o cefalea persistente. El seguimiento médico es clave para descartar lesiones intracraneales y prevenir secuelas a largo plazo.”, explica la Dra, Andrea Cevallos, Directora Médica de Centros Médicos Praxmed