Un solo golpe puede ser grave: señales de alerta tras una contusión en la cabeza

Un golpe en la cabeza, aunque parezca leve, <b>puede tener consecuencias </b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/medicos target=_blank>médicas</a><b> importantes</b> si no se evalúa adecuadamente. Durante temporadas de alta actividad social como feriados, vacaciones o<b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/accidentes target=_blank></a><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/tendencias/salud/cerebro-inflamado-como-el-estres-puede-provocarlo-AE9897570 target=_blank></a> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/OMS target=_blank></a><b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/sintomas target=_blank></a><b></b><b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/medicos target=_blank></a>