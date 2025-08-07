Salud y Belleza
07 ago 2025 , 09:59

Un solo golpe puede ser grave: señales de alerta tras una contusión en la cabeza

Aunque la mayoría de traumatismos son leves, expertos recomiendan vigilancia médica ante cualquier síntoma neurológico, especialmente en niños y adultos mayores.

   
  • Un solo golpe puede ser grave: señales de alerta tras una contusión en la cabeza
    Dolor de cabezas ( Archivo )
Fuente:
Redacción
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

Un golpe en la cabeza, aunque parezca leve, puede tener consecuencias médicas importantes si no se evalúa adecuadamente. Durante temporadas de alta actividad social como feriados, vacaciones o festividades, aumentan los casos de caídas, choques deportivos o accidentes domésticos, lo que incrementa el riesgo de traumatismos craneoencefálicos, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Lea más: El cerebro inflamado: qué es y cómo el estrés lo puede provocar

Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, hasta el 80 % de las lesiones cerebrales reportadas corresponden a traumatismos leves. Sin embargo, estos también pueden representar riesgos significativos si no se hace un seguimiento médico adecuado, ya que los síntomas pueden aparecer horas o incluso días después del impacto.

“Una contusión craneal, aunque no presente síntomas inmediatos, puede generar complicaciones neurológicas progresivas. Por ello, recomendamos una evaluación médica siempre que existan signos de alarma como alteraciones del estado de conciencia, vómitos o cefalea persistente. El seguimiento médico es clave para descartar lesiones intracraneales y prevenir secuelas a largo plazo.”, explica la Dra, Andrea Cevallos, Directora Médica de Centros Médicos Praxmed

Señales de alerta tras un golpe en la cabeza:

  • Pérdida de conciencia o amnesia postraumática: Si la persona se desmaya o no recuerda lo ocurrido tras el impacto.
  • Dolor de cabeza persistente: Que empeora con el tiempo.
  • Vómitos, mareos o visión borrosa: Posibles signos de presión intracraneal.
  • Somnolencia excesiva o dificultad para mantenerse alerta: Incluye problemas para hablar o concentrarse.
  • Sangrado por nariz u oídos, o salida de líquido transparente: Podrían indicar fractura de cráneo.

    • Recomendaciones tras una contusión:

  • Mantener vigilancia constante durante las primeras 24 a 48 horas.
  • Evitar la automedicación, especialmente con analgésicos.
  • Buscar atención médica inmediata ante cualquier síntoma neurológico.
  • En casos de niños, adultos mayores o pacientes con enfermedades crónicas, se recomienda valoración médica, aunque los síntomas sean leves.

    • La atención oportuna puede marcar la diferencia entre una recuperación sin complicaciones y un desenlace grave así que se debe estar alerta ante cualquier señal es clave.

    Temas
    Ciencia
    Medicina
    Salud
    dolor de cabeza
    Accidente
    medico
    Mundo
    Noticias
    Recomendadas