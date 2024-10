El truco definitivo para que tus tomates duren más en la nevera

El tomate es una hortaliza muy popular en la cocina, en las comunidades indígenas es usado como medicamento natural, esto se debe a su contenido de vitaminas y minerales, como el calcio, fósforo, potasio y sodio, además es fuente de vitamina A, B1, B2 y C.

Este ingrediente es esencial para la cocina, pero se debe almacenar de forma correcta ya que este factor influye mucho en su sabor y contenido de nutrientes, si no se almacena de forma adecuada, el tomate va cambiando de sabor, sus vitaminas se van perdiendo, y podría terminar en la putrefacción del mismo.

El tómate le da paso a la versatilidad gastronómica por su sabor, mismo que se mantiene mediante el cuidado y almacenamiento correcto. Según la fundación Española de Nutrición (FEN), una porción de tómate equivale al 61% de la ingesta diaria de vitamina C recomendada por los médicos.

De acuerdo con Harold McGee, experto en ciencias de la alimentación, sugirió que los tomates no deben ser expuestos al frío de la refrigeradora, indica que la mejor forma de conservarlos es en un recipiente a temperatura ambiente, si se encuentran verdes, podrán madurar de forma natural.

Según un estudio científico, el tomate es un producto de “clima cálido”, y debería conservarse de la misma forma, ya mediante el análisis se descubrió que al poner al ponerlo en la refrigeradora pierde su gusto real e hizo hincapié en que si un alimento aún no encuentra maduro o en su punto de consumo perderá su sabor, cambiará si coloración y su textura se verá modificada.

Entonces, si en la nevera no puedo dejarlos porque pierden su sabor, ¿Cómo los conservo?. Los expertos sugieren no guardar el tomate en la nevera y mantenerlo en un recipiente a temperatura ambiente, pero, a su vez el tómate una vez en casa no debe recibir luz solar directa ni calor en exceso ya que estos factores aceleran su proceso de descomposición.

Para conservar el tomate y consumirlo con todos sus nutrientes debes seguir estos pasos: