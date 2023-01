¿Tiene la circuncisión algún impacto en la vida sexual? Y otras 3 preguntas sobre esta práctica

La mayor parte de las circuncisiones en el mundo se practican inmediatamente después del nacimiento. En aquellos no circuncidados puede ser necesaria con posterioridad por motivos de salud.

1. ¿Cuál es la función biológica del prepucio y qué ocurre cuando se corta?

El prepucio es la parte de la piel del pene que recubre el glande. A diferencia del resto de la piel del pene, que está pegada al órgano, el prepucio está despegado y, si no existe ningún problema, debería poder retirarse hasta descubrir la totalidad del glande tanto en estado de flacidez como durante la erección.

Pero el glande es una zona muy sensible del pene. Cuando el prepucio se retira por cuestiones de salud en la niñez, adolescencia o adultez, el glande, que antes estaba protegido, pasa a estar en contacto directo con el aire y la ropa.

La cirugía se realiza en general de dos maneras: la tradicional, cortando el prepucio con bisturí, o con una pistola grapadora. Puede aplicarse solamente anestesia local, aunque muchas veces el paciente es sedado antes de pinchar una zona tan sensible.

2. ¿Cuándo hay que hacer una circuncisión?

La organización matiza su opinión diciendo que no hay elementos suficientes como para pedir que sea una intervención de rutina para todos los bebés. "Es una decisión que tienen que tomar los padres, ayudados siempre por un médico", le explica a BBC Mundo el pediatra Ilan Shapiro, miembro de la AAP.

Una postura opuesta tiene, por ejemplo, la Real Asociación Médica Neerlandesa, que afirma que no se debe circuncidar a los bebés porque "no hay pruebas convincentes de que la circuncisión sea útil o necesaria en términos de prevención o higiene", y por lo tanto "no es justificable excepto por razones médicas/terapéuticas".