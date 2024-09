Puede interesarle: Un nuevo suicidio de un estudiante de Medicina en Chile que impacta a las facultades de Salud del país

Según un estudio publicado en la revista Journal of Clinical Psychology, la terapia online es efectiva para tratar problemas como la depresión, la ansiedad y el estrés postraumático. Un inconveniente de la terapia online, y su mayor diferencia con la terapia presencial, sería la posibilidad de perderse algunos detalles de la comunicación no verbal, en el caso de las terapias por llamada, en donde no se pueden ver los ademanes o gestos que hace el paciente durante su sesión.