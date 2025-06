Despertar sintiéndote cansado, y luchar por mantener la concentración a media mañana hasta llegar al final del día sin una gota de energía es una realidad para muchas personas. A menudo, culpamos al estrés, a la mala calidad del sueño o al exceso de trabajo, pero ¿y si la causa fuera algo más profundo y fácil de solucionar? Una de las razones más comunes, y a menudo pasada por alto, de la fatiga crónica es la deficiencia de hierro.

Pero, ¿por qué la falta de este mineral nos deja tan agotados? La explicación es simple, el hierro es un componente esencial de la hemoglobina, la cual se encarga de llevar oxigeno de los pulmones a todo el cuerpo incluyendo los músculos y el cerebro.

Cuando no tienes suficiente hierro, tu cuerpo no puede producir la hemoglobina necesaria, y como resultado, tus órganos y tejidos no reciben el oxígeno que necesitan para funcionar correctamente.