Estas son las siete señales que alertan que estás deprimido

1. Sentimiento persistente de tristeza o vacío:

Esta es la señal más común de la depresión. Se trata de una tristeza que no desaparece, incluso cuando suceden cosas buenas. La persona puede sentir que no tiene nada que esperar y que la vida no tiene sentido.

2. Pérdida de interés o placer en actividades que antes disfrutabas:

Las actividades que antes te producían alegría ya no te motivan. Esto puede incluir pasatiempos, deportes, salidas con amigos o incluso pasar tiempo con la familia.

3. Cambios en el apetito:

La depresión puede causar aumento o pérdida de apetito sin razón aparente. Algunas personas deprimidas comen mucho más de lo habitual, mientras que otras pierden el interés por la comida y pierden peso.

4. Insomnio o exceso de sueño:

Las personas con depresión a menudo tienen problemas para dormir o duermen demasiado. La mala calidad del sueño puede empeorar los síntomas de la depresión.

5. Fatiga o falta de energía:

La depresión puede causar una sensación constante de cansancio y falta de energía, incluso después de descansar lo suficiente. Esta fatiga puede dificultar la realización de las tareas cotidianas.

6. Dificultad para concentrarse, recordar o tomar decisiones:

La depresión puede afectar la capacidad de concentración, memoria y toma de decisiones. Esto puede dificultar el trabajo, los estudios y las relaciones personales.

7. Pensamientos de muerte o suicidio:

Si tienes pensamientos de muerte o suicidio, es importante buscar ayuda de inmediato. Estos pensamientos son un signo grave de depresión y no deben tomarse a la ligera.