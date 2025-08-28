Sentarse erguido no es la única opción: otros 3 consejos para mantener una buena postura

Yasmin Rufo Título del autor, BBC News

27 agosto 2025, 09:36 GMT



"¡Siéntate derecho!": todos hemos oído esa orden muchas veces.

Durante años nos han dicho que una buena postura significa estar erguido, con los hombros hacia atrás y la columna recta como una vara.

Pero puede que eso no sea cierto. Según el doctor Xand van Tulleken, médico y presentador de la BBC, gran parte de lo que creemos saber sobre la postura está desactualizado.

De hecho, intentar mantenerse erguido todo el día podría ser más perjudicial que beneficioso, según declaró en Morning Live.

Aquí tienes sus tres sugerencias para mejorar tu postura y, a su vez, cuidar tu espalda.

1. Mantente en movimiento

Fuente de la imagen,Getty Images Pie de foto, Levantar los brazos por encima de la cabeza y mover la cabeza de lado a lado puede liberar la tensión.

La postura es dinámica, no estática. Lo peor que puedes hacer es permanecer inmóvil en la misma posición durante horas, ya sea sentado en un escritorio, tumbado en el sofá o mirando el móvil.

El doctor Xand afirma que la clave está en cambiar de postura.

Existen muchas correas correctoras de postura, aparatos ortopédicos para la espalda y sillas que prometen cambiar tu vida, pero "lo único que necesitas es moverte durante el día".

Un cojín lumbar o una silla ergonómica pueden hacer que sentarse sea más cómodo, y un dispositivo portátil que te recuerde la postura puede animarte a dejar de encorvarte, pero nada de esto sustituye a lo básico: moverse, fortalecer el cuerpo y escuchar lo que te dice.

"Puedes tener la mejor silla, pero si pasas ocho horas sentado en ella, seguirás teniendo dolor de espalda".

Xand también advierte que algunos aparatos para la espalda que se comercializan como mejoradores de la postura pueden obligarte a adoptar una posición que limita y restringe tus movimientos, lo cual es justo lo contrario de lo que quieres conseguir.

Asegúrate de levantarte, estirarte y tomar descansos regulares; incluso pequeños cambios pueden restablecer tus músculos, afirma.

2. Desarrolla fuerza, no rigidez

Fuente de la imagen,Getty Images Pie de foto, Contrariamente a lo que algunos podrían pensar, la postura perfecta no consiste en mantener un libro en equilibrio sobre la cabeza.

Una buena postura se consigue con músculos fuertes, pero eso no significa que sea necesario apuntarse al gimnasio o tener ambiciones olímpicas.

Xand recomienda realizar ejercicios regulares para fortalecer el core y la espalda.

Movimientos sencillos como levantar los brazos por encima de la cabeza y girar la cabeza de lado a lado "pueden aliviar la tensión y ayudarte a sentirte mejor al instante".

"Lo que queremos es que nuestro cuerpo se sostenga por sí mismo", explica Xand.

Los ejercicios como el pilates y el yoga pueden ser una buena forma de estirar el cuerpo y tratar puntos específicos de dolor, afirma.

3. Cambia tu mentalidad