El secreto para evitar que tus frutillas se echen a perder en la nevera

Uno de los frutos rojos más conocidos son las frutillas o también llamadas fresas. Estas frutas tienen múltiples beneficios para la salud, según estudios clínicos, es rica en antioxidantes y minerales como el magnesio, potasio y manganeso.

De acuerdo con la Academia de Nutrición Dietética, la fresa está llena de vitamina C, además de reducir el riesgo de inflamación, por está y muchas razones más la frutilla es una de las frutas más preferidas, sin embargo, no se compran porque se no duran mucho en la refrigeradora.

Existe un truco que permite conservar las fresas por más tiempo, además este método ayudará a eliminar las bacterias y evitar la existencia de moho en la fruta. De acuerdo con un estudio científico el truco está en la limpieza.

Al momento de lavar las frutillas debe sumergirlas en un litro de agua con unas gotas de lavandina o lejía apta para el consumo humano, esta sustancia la puede encontrar en los desinfectantes de alimentos. Una vez limpias, debe quitarle el resto de la sustancia desinfectante con abundante agua.

Antes de guardarlas debe sacarlas con una servilleta de papel para que la fruta no se mantenga húmeda y así se evita la proliferación de bacterias. Antes de guardarlas en un bowl, procure que este tenga servilletas de cocina en el fondo para evitar que durante la refrigeración de la fruta esté húmeda.

Procure que la fruta esté en un punto de la nevera donde pueda tener libre circulación del aire, así podrá conservarlas por más de siete días.

De acuerdo con un artículo del Washington Post, las frutillas ayudan a la longevidad por sus múltiples propiedades. El Rush Memory and Aging Project mostró que el consumo frecuente de Fresas reduce un 34% el riesgo de desarrollar Alzheimer, ya que de acuerdo con Cleveland Clinic, está fruta es rica en antioxidantes que previene el daño celular relacionado a la demencia.

