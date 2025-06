Transmitido por el mismo mosquito que contagia el dengue, el zika se extendió a decenas de territorios en ese momento y convirtió al país, que se preparaba para albergar los Juegos Olímpicos, en el epicentro de la primera gran epidemia de la enfermedad jamás registrada.

La proliferación de casos llevó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a declarar una emergencia de salud pública de interés internacional en febrero de 2016, una alerta que se prolongó hasta noviembre de ese año.

"Hay quien dice: 'Animalito...'. Yo digo: 'No, animalito, ¿sabes?, es un niño. Tiene su discapacidad, pero no es un animalito, no'. No bajo la cabeza. Le sonrío, le doy un beso y listo."