Para ser justos, muchos de esos productos no hacen afirmaciones específicas.

¿Manzanilla?

"Realmente no sabemos si interactúan o no con los receptores de GABA.

¿Valeriana?

"Y aún no hay consenso sobre cuál (o cuáles) es realmente el ingrediente activo.

"No, no creo que hayamos llegado a eso todavía.

"Además, no tenemos los datos en humanos para demostrar que en realidad está teniendo un efecto sobre los receptores GABA".

"No hay pruebas suficientes para que yo, como médico, pueda recomendarlo en este momento".

¿Lavanda?

"Si afirmaran que son medicamentos, serían tratados como cualquier otro producto farmacéutico y probablemente es por eso que no tenemos datos científicos de alta calidad sobre la mayoría de las preparaciones a base de hierbas".

El caso es que "no existe aún la evidencia para recomendar su uso clínico".

Eso no impide que los sigamos usando, como se ha hecho por siglos.

"Dicho esto, a mí me gusta el olor a lavanda y lo encuentro muy relajante, así que puedo entender por qué la gente querría rociar lavanda", confiesa.

Eso no quiere decir que necesariamente tengas que recurrir a fármacos.

¿Entonces?

"Creo que si tienes buenas asociaciones con, por ejemplo, un aerosol de lavanda, que te hace sentir bien, y tu expectativa es solamente que te haga sentir bien, no que te haga dormir, entonces no veo nada malo en eso", dice la experta.

"Pero si esos remedios se convierten en una muleta y crees que si no los tomas dormirás peor, eso es muy malo porque perpetúa el insomnio crónico real, y te hace sentir inherentemente que hay algo mal contigo".

"Si tienes un problema con el sueño durante un corto período de tiempo, mi mejor consejo sería no hacer nada.

"No te preocupes, deja que tu cuerpo vuelva a encarrilarse y no cambies tu comportamiento significativamente. Estarás bien.

"Es bueno ver el insomnio no como un problema sino como un patrón, entendiendo que somos humanos, no robots. La consistencia es la clave, no la perfección".