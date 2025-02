El sistema de engranajes del cerebro

En su libro 'Hyperefficient: Optimize Your Brain to Transform the Way You Work' (Hipereficiente: Optimice su cerebro para transformar su manera de trabajar), la investigadora en neurociencia y escritora Mithu Storoni describe el locus coeruleus y su control sobre la señalización de la noradrenalina como la caja de cambios del cerebro, con diferentes modos que se adaptan mejor a determinados tipos de actividades.