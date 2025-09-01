La Unión Europea prohíbe dos ingredientes presentes en esmaltes y geles semipermanentes de uñas

Desde este 1 de septiembre, la Unión Europea prohíbe el uso del óxido de difenilfosfina, TPO, y del dimetil-p-toluidina, DMTA, dos sustancias presentes en esmaltes y geles semipermanentes para uñas. La Comisión Europea las ha catalogado como carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción, lo que implica su retirada inmediata del mercado comunitario.

La medida, recogida en el Reglamento (UE) 2025/877, responde a estudios científicos que demostraron que una exposición continuada a estos compuestos puede afectar gravemente a la salud, en especial a profesionales de la estética y usuarios habituales. Entre los riesgos, destacan los problemas de fertilidad, además de enfermedades como cáncer, diabetes u obesidad.

Lea más: ¿Por qué las mujeres sienten más frío que los hombres? Lo que dice la ciencia

El TPO, usado como fotoiniciador en la polimerización con luz ultravioleta, es el que solidifica el producto sobre la uña, mientras que el DMTA mejora la adhesión y resistencia del esmalte. Expertos advierten de que ambos son disruptores endocrinos y su toxicidad se incrementa con el tiempo y la acumulación de usos.

La Comisión Europea recomienda a los consumidores dejar de emplear de inmediato cualquier esmalte que contenga estas sustancias y esta prohibición se enmarca en una serie de restricciones progresivas impulsadas por la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas.