"No soy un padre soltero y mucho menos viudo", explica un influencer en un video que se volvió viral en las redes sociales.

"Esto rompe con una expectativa que en nuestra época está diferenciada por género: es decir, entendemos que el cuidado lo brindan las mujeres. Y no sólo a los niños, sino los cuidados en general: ¿quién cuida a los ancianos? ¿Quiénes son las enfermeras?", le dice Iaconelli a BBC News Brasil.

"Si ves a un hombre desempeñando este papel, empiezas a intentar justificar este evento no como algo natural, una posibilidad, una elección, sino como el resultado de la ausencia de una mujer".

"Descalificado"

Cuando es el único adulto con sus hijas, hay dos reacciones que suelen ser las más comunes, cuenta. "O es 'oh, eso es increíble' cuando estoy haciendo cosas normales, o '¿por qué este tipo está solo con estas niñas?'", dice.

"Si no estás acompañado de una mujer, o no sabes, o dejarás las cosas a medias, o mal hechas".

"Iara se enojó porque quería un chocolate a las 8 de la mañana y yo no quería darle un dulce a esa hora. Era una niña actuando como una niña: se tiró al suelo e hizo lo que se espera de una niña de 4 años frustrada".

"Entonces la señora que me estaba atendiendo empezó a incomodarse y a preguntarme por qué no le daba chocolate. '¿Estás solo?'. La vi mirándome y buscando a otra persona. Me sentí muy descalificado, deslegitimado”, afirma.